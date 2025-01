Funesp abre inscrições para Ginástica Rítmica Infantil

A Funesp (Fundação Municipal do Esporte), abriu inscrições para a modalidade de Ginástica Rítmica Infantil, destinada a meninas de 5 a 13 anos. As inscrições e as aulas são gratuitas, e o início das atividades está previsto para o dia 3 de fevereiro, próxima segunda-feira.

A ginástica rítmica é uma modalidade que combina movimentos corporais com o uso de aparelhos, como fitas, maças, bolas e arcos. A prática frequente e adequada dessa atividade contribui para o desenvolvimento motor das crianças e auxilia no aprimoramento da postura.

Períodos disponíveis:

– Matutinos

– Vespertinos

Locais das aulas:

– Parque Jacques da Luz

Rua Barreiras – Vila Moreninha III

– Ginásio Guanandizão

Avenida Presidente Ernesto Geisel – Amambai

Para a matrícula, é necessário apresentar:

– Foto 3×4

– Certidão de nascimento

– RG/CPF da aluna

– RG/CPF do responsável

– Comprovante de residência

– Declaração escolar

– Atestado médico

As vagas são limitadas.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: 3314 3971, ramal 3225 ou pelo WhatsApp (67) 99238 -4282.