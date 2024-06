Governadores de quatro países que compõem Rota Bioceânica vão para fórum no Paraguai

O governador do Estado, Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck participam do 5º Fórum de Governos Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, que será realizado de 19 a 21 de junho nas cidades de Loma Plata (Boquerón) e Carmelo Peralta (Alto Paraguai) com a participação de delegações do Chile, Argentina e Brasil.

Este ano o grande protagonista é o Chaco paraguaio. A organização está a cargo dos governos locais, com abertura oficial marcada para amanhã (20), na cidade de Loma Plata, com a presença de autoridades nacionais.

O principal objetivo do fórum é promover a integração, o desenvolvimento sustentável e explorar novas oportunidades de investimento. Mais de 600 visitantes, incluindo delegados internacionais dos 4 países que compõem o corredor, participarão no encontro que promete ser um marco para a região.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck destacou que o fórum de governadores tem um papel fundamental pra traduzir esta estratégia da mudança geopolítica da América do Sul. “O Fórum vai reunir cada um dos estados envolvidos na Rota tanto do Chile, da Argentina, como do Paraguai. São sete estados aí impactados pela Rota Bioceânica e o fórum traz exatamente esse nível de governança sub-regional, subnacional, que é fundamental para percepção dos impactos locais, das necessidades que cada um governadores tem em termos de desenvolvimento de infraestrutura e do setor produtivo”, explicou o secretário.

Ele enfatiza que o Fórum é uma oportunidade para verificar o andamento dos projetos que compõem a Rota. “É como cada um desses estados subnacionais se apropria desse processo da Rota. Por isso que no Fórum de governadores além da estrutura física é discutido toda possibilidade de desenvolvimento de pequenos negócios, capacidade produtiva, desenvolvimento integrado dessas regiões ou olhando principalmente para as populações afetadas”, salientou Verruck.

O coordenador da Unidade de Execução do Projeto FONPLATA, do Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC), Eng. Alfredo Sánchez, destacou a importância do evento. “Esta reunião permitirá aos governos subnacionais analisar as novas oportunidades oferecidas pelo corredor e fechar acordos comerciais de grande relevância”, sublinhou.

A agenda inclui sessões plenárias, mesas de trabalho, conferências de negócios e um passeio pelas obras da ponte Bioceánica na cidade de Carmelo Peralta, onde será relatado o andamento da obra e do terceiro trecho do Corredor Bioceánica, atualmente em andamento. .execução de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo. Somam-se a isso também visitas a locais históricos, populações indígenas e menonitas da região.

Eixo estratégico

O Corredor Bioceânico do Eixo de Capricórnio é uma rodovia de mais de 3.000 km que se estende de São Paulo, no Brasil, até os portos chilenos de Antofagasta. No Paraguai, o percurso tem 532 quilômetros, atravessando o Chaco paraguaio em três trechos. O primeiro trecho, de 275,73 quilômetros de Carmelo Peralta a Loma Plata, já está concluído, enquanto a construção da ponte entre Carmelo Peralta e Puerto Murtinho, no Brasil, representa mais da metade do seu andamento.

Neste contexto, o 5º Fórum de Governos Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio representa uma oportunidade única para fortalecer a cooperação entre os países do corredor e promover o desenvolvimento sustentável na região, consolidando o Paraguai como um ator chave na integração bioceânica.

