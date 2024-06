Bem-estar animal: Prefeitura lança consultório veterinário móvel nesta quinta-feira

A prefeitura de Campo Grande lança nesta quinta-feira (20), o Consultório Veterinário Móvel, uma iniciativa da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) que visa levar serviços básicos de saúde animal de qualidade a diversas regiões da cidade.

O programa foi pensado especialmente para comunidades com menores condições ou para tutotes que não possuam meios para levar seus pets para receber o atendimento na unidade central da Subea. O projeto faz parte dos esforços contínuos da Prefeitura em promover o bem-estar animal e apoiar os tutores de pets em Campo Grande.

O consultório móvel é um ônibus adaptado, refrigerado e que oferecerá serviços veterinários, incluindo consultas, vacinas, microchipagem, vermífugo, carrapaticida, orientações sobre cuidados preventivos e encaminhamento para castração.

Ainda neste mês, estará em duas regiões atendendo no período da manhã. Sendo nos dias 20 e 21 no Centro de Convivência Tijuca, com atendimento das 8h às 11h e no dia 22 no Todos em Ação, na E.M. Senador Rachid Saldanha Derzi – Jardim Noroeste, com atendimento das 8h às 13h.

Já no mês de julho, as consultas acontecem das 08h às 11h e das 13h às 15h, com distribuição de senha para atendimento e ficando uma semana em cada região. Do dia 01 a 05, o Consultório Veterinário Móvel fica no CRAS Vila Popular, seguindo do dia 08 a 12 no CRAS Vida Nova.

Durante o lançamento na quinta-feira (20), serão realizadas atividades educativas sobre cuidados com os animais e distribuição de materiais informativos. Os presentes também poderão conhecer de perto a estrutura do consultório móvel e obter informações sobre o cronograma de atendimentos em diferentes bairros da cidade.

Lançamento do Consultório Veterinário Móvel

Data: 20/06/24

Horário: 8h às 11h

Local: Centro de Convivência Tijuca II (Rua Piassanguaba, 1145).

Cronograma

Centro de Convivência Tijuca

Data: 20/06 e 21/06

Hora: 08h às 11h

Local: Rua Piassanguaba, 1145 – Tijuca.

Todos em Ação – Noroeste

Data: 22/06

Hora: 08h às 13h

Local: E.M. Senador Rachid Saldanha Derzi, Rua Dois Irmãos n. 291, Bairro Jardim Noroeste

CRAS Vila Popular

Data: 01/07 a 05/07

Hora: 08h às 11h e 13h às 15h

Local: R. Marçal de Souza, 25 – Vila Popular

CRAS Vida Nova

Data: 08/07 a 12/07

Hora: 08h às 11h e 13h às 15h

Local: R. Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Nova Lima (Segredo)

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande

