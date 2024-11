Motorista de carreta é sequestrado e mantido sob ameaça por 8 horas em Campo Grande

Um motorista de carreta, de 28 anos, viveu momentos de pânico na madrugada de terça-feira (12) em Campo Grande. O trabalhador foi assaltado, sequestrado e mantido sob ameaça por cerca de oito horas, enquanto bandidos levavam seu veículo, carregado de frangos vivos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no anel viário da BR-163, sentido Cuiabá. A vítima dirigia sua carreta quando um veículo de passeio passou a frear à sua frente. O passageiro do carro apontou uma arma em sua direção, forçando o motorista a estacionar. Nesse momento, dois homens o abordaram: um deles o retirou da carreta e o levou para o carro dos criminosos, enquanto o outro fugiu com o caminhão.

O motorista foi obrigado a circular com um dos assaltantes por diversas ruas de Campo Grande e, durante todo o período, sofreu ameaças de morte. Somente na manhã de terça-feira ele foi abandonado em uma avenida da Capital, onde conseguiu pedir ajuda. A vítima foi encaminhada à 6ª Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), onde o caso foi registrado como roubo majorado com restrição de liberdade.

Horas depois, na tarde de terça-feira, a carreta roubada foi localizada por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar na rodovia MS-164, próximo a Ponta Porã, divisa com o Paraguai, a 313 km de Campo Grande. O veículo estava sem motorista e com uma carga de frangos vivos, onde alguns já haviam morrido devido ao tempo sem ventilação.

Ao inspecionar a cabine, os policiais encontraram documentos de um homem foragido por tráfico de drogas. O veículo estava sem combustível e com a bateria arriada, o que atrasou a retomada do transporte das aves até que o combustível fosse adquirido e a bateria trocada. Por volta das 13h, a carreta foi levada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, junto com os documentos encontrados. Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações continuam para localizar os envolvidos.

