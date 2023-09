Quinta-feira será de máxima de 41ºC com possibilidade de recorde nas temperaturas

A semana segue com calorão em Mato Grosso do Sul, e o tempo quente e seco não dará trégua. Conforme a previsão do tempo, a temperatura pode atingir recordes no Estado, com máxima ultrapassando os 40°C e baixa umidade relativa do ar.

Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de 37°C. Em Dourados, 22°C pela manhã e 39 °C pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 23°C inicialmente e a temperatura sobe até 39 °C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 39°C. Em Ponta Porã, os valores ficam entre 23°C e 36°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 27°C e máxima de 37°C; Aquidauana terá variação entre 26°C e 40°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 27°C e atinge 42°C. No norte, Coxim terá 25°C cedo e alcançará os 40°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 22°C pela manhã e 38°C de tarde.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 10% a 20%, valores considerados baixos. Por isso, o Cemtec recomenda beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

