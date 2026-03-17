Golpe do falso advogado causa prejuízo de R$ 68 mil a vítima e quatro são presos em Nova Andradina

Vítima foi enganada por mensagens no WhatsApp e transferiu dinheiro após abordagem que simulava atendimento jurídico

Nesta segunda-feira (16), quatro pessoas, com idades entre 21 e 42 anos, foram detidas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude eletrônica em Nova Andradina.

O crime causou prejuízo de mais de R$ 68 mil a um idoso de 64 anos e veio à tona depois que a vítima relatou ter sido enganada por mensagens enviadas pelo WhatsApp. Os autores se passaram por advogados e convenceram o homem a realizar uma transferência bancária sob a justificativa de despesas relacionadas a um suposto processo.

A partir das informações, os envolvidos foram identificados e localizados. Parte do valor transferido chegou a ser recuperada durante a ação.

De acordo com o que foi apurado, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros, além de saques em dinheiro e transferências via PIX, como forma de dificultar o rastreamento dos valores. Esse tipo de prática é conhecido como “golpe do falso advogado”, em que criminosos simulam atendimento profissional para induzir vítimas a fazer pagamentos indevidos.

Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça, e o caso segue em investigação para identificar outros possíveis participantes.

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