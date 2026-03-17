Inscrições para o Residencial Nova Bahia seguem abertas até sexta-feira (20) na Capital

Sorteio das 80 unidades será realizado em 6 de abril, com transmissão ao vivo

Estão abertas até sexta-feira (20) as inscrições para o Residencial Nova Bahia, em Campo Grande. Ao todo, 80 unidades habitacionais serão destinadas a famílias que atenderem aos critérios do programa.

O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul). Quem não tiver acesso à internet pode procurar atendimento presencial nas unidades da Rede Fácil nos bairros Aero Rancho, Coronel Antonino e Jardim Monumento.

O empreendimento integra o programa Minha Casa, Minha Vida – FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e está localizado na região norte da Capital. A seleção dos beneficiários ocorrerá no dia 6 de abril de 2026 (segunda-feira), às 15h, com divulgação das 80 pessoas contempladas. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal do Governo do Estado no YouTube e ficará disponível para acesso posterior.

A escolha seguirá critérios definidos nacionalmente, com prioridade para grupos em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças ou adolescentes, pessoas em tratamento de doenças graves, mulheres vítimas de violência doméstica, integrantes de povos indígenas, comunidades quilombolas, moradores de áreas de risco e pessoas em situação de rua.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas à espera de moradia em programas habitacionais no Estado. Com a aplicação dos critérios sociais e econômicos do FAR, cerca de 7 mil famílias estão aptas a participar das seleções.

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