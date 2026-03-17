Licitação para Construção da nova maternidade de Corumbá é lançada com investimento de quase R$ 75 mi

Licitação foi aberta e obra prevê mais de 100 leitos, UTI neonatal e atendimento de média e alta complexidade

A construção de uma nova maternidade em Corumbá entrou em fase decisiva com a abertura da licitação publicada na última sexta-feira (13). O projeto prevê um investimento de quase R$ 75 milhões e deve reforçar o atendimento à saúde materno-infantil em toda a região.

A unidade será construída na rua Pedro de Medeiros, no mesmo espaço onde já está em andamento o Centro de Parto Normal. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer uma estrutura mais completa para gestantes, parturientes e recém-nascidos, incluindo casos de maior complexidade.

Com classificação de Porte II, a maternidade terá entre 101 e 150 leitos e estrutura voltada tanto para atendimentos de rotina quanto de alto risco. O projeto inclui centro cirúrgico obstétrico, UTI neonatal, unidades de cuidados intermediários e espaços para parto humanizado, além de serviços como diagnóstico por imagem e banco de leite humano.

A escolha da empresa responsável será feita por meio de disputa eletrônica, com critério de menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 1º de abril de 2026, às 8h30, em sistema online do Governo do Estado.

O empreendimento faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciativa que prevê a construção de maternidades em diferentes regiões do país. A expectativa é que a nova estrutura ajude a reduzir a pressão sobre a rede de saúde e amplie o acesso a atendimentos especializados para mães e bebês.