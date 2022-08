Ex-goleiro Bruno não paga pensão a filho que mora em MS e justiça decreta prisão

A 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio, cidade que fica na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, mandou executar um mandado e prender o goleiro Bruno Fernandes por não pagar pensão alimentícia a seu filho, que mora em Mato Grosso do Sul.

Em maio deste ano, Bruno já havia tido a prisão decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, contudo, a Polícia Civil em Angra dos Reis, cidade onde era registrado o endereço do jogador, não realizou a prisão. Os atrasos ocorrem desde janeiro de 2020.

Hoje, a dívida está em R$ 90,7 mil. O pedido de prisão havia sido feito em maio pela mãe de Eliza, Sônia Moura. É ela que tem a guarda de Bruno Samudio, de 12 anos, filho de Eliza com o goleiro.

Por ter feito proposta de acordo, a defesa do goleiro Bruno alegou exagero e ilegalidade na pena. Contudo, a desembargadora Márcia Ferreira negou o pedido de relaxamento, já que o acordo não foi aceito por Sônia. Nesse sentido, a juíza titular da comarca, Luciana de Mello, mandou expedir o mandado de prisão e executar a sentença.

Bruno foi condenado a 23 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio, que até hoje não teve o corpo encontrado. Ela foi assassinada em 2010, quando tinha 25 anos. Na época, Bruno não reconhecia a paternidade. Somente dois anos depois, após sentença publicada pela Justiça do Rio, o jogador do Atlético Carioca, de São Gonçalo, se tornou legalmente pai da criança.

