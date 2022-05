Ex-goleiro Bruno não paga pensão e Juiz decreta prisão

O ex-goleiro Bruno, que matou a namorada Eliza Samúdio teve pedido de prisão decretada por juiz do Mato Grosso do Sul nesta última sexta-feira (27), por não pagar a pensão para o filho.

O juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões de Mato Grosso do Sul, Alexandre Tsuyoshi, determinou a prisão do ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, pela dívida de pensão ao filho que teve com Eliza Samudio que está atrasada desde 2020.

A avó da criança foi quem recorreu a justiça. O total que Bruno deve até o momento está acumulado em R$81,3 mil reais. O juiz determinou que o pai seja preso até que pague o valor devido ao garoto. Tsuyoshi determina o pagamento de cerca de R$ 60 mil referentes à pensão do garoto.

O crime da morte bárbara de Eliza Samudio praticado pelo ex-goleiro ocorreu em fevereiro de 2010, o corpo da modelo nunca foi encontrado.

Pelo crime, Bruno cumpre pena em regime aberto enquanto o seu filho é criado por Sônia Fátima Marcelo da Silva Moura, mãe de Eliza Samudio, na Capital Morena desde de bebê.