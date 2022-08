Ambiental autua pescador em R$ 1 mil e apreende 12 kg de pescado ilegal

A Polícia Militar Ambiental autuou em R$ 1 mil um pescador por transporte ilegal dos peixes. Durante abordagem a um veículo Fiat Siena conduzido pelo infrator, os Policiais encontraram em uma saca plástica no porta-malas com 12 kg de peixes das espécies curimbatá, barbado, cascudo e piau-três-pintas transportados ilegalmente.

Parte do pescado estava em filé e sem cabeça, contrariando as normas e também eram transportados sem a licença ambiental e sem a Guia de Controle de Pescado (GCP). O pescador afirmou que adquirira os peixes de um pescador profissional que não emitiu nota, porém, não possuía nenhuma comprovação de origem.

O material foi apreendido. O autuado, morador de Itaquiraí, recebeu um auto de infração administrativo e foi multado em R$ 1.000,00. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas.

Operação Pesca Legal

Atualmente, a Polícia Militar Ambiental realiza a operação Pesca Legal. Ela visa o desenvolvimento de operações sistemáticas de prevenção e repressão à pesca predatória no Estado. A operação busca fiscalizar, principalmente, o uso de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis. Dessa forma, a presença das equipes, pode impedir que pescadores armem os equipamentos ilegais.

A pesca é uma atividade econômica importante no MS, que movimenta empregos e renda, tanto a pesca amadora como a profissional. Por essa razão, o Estado possui uma das políticas de pesca mais restritivas do Brasil. A PMA tem enorme contribuição para a conservação, bem como até com a recuperação dos estoques, como o que vem acontecendo em vários rios da bacia do Rio Paraná.

