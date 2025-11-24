Colisão frontal na BR-262 mata três pessoas na madrugada desta segunda em Ribas do Rio Pardo

Vítimas estavam em um Fiat Uno e em uma Fiat Strada; única sobrevivente segue internada em estado grave

Um acidente grave deixou três mortos na madrugada desta segunda-feira (24) na BR-262, trecho entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma Fiat Strada que seguiam em sentidos opostos quando ocorreu o impacto frontal.

No Uno estavam duas pessoas que morreram ainda no local. Uma das vítimas foi identificada como Janice Barbosa Alves, de 45 anos. O passageiro que estava com ela ainda não teve a identidade confirmada pelas autoridades.

Na Strada havia um casal. A passageira, Delanira Ferreira Dias, de 85 anos, chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, de 61 anos, foi socorrido em estado grave e transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado.

Uma testemunha relatou à Polícia Rodoviária Federal que o condutor do Uno teria iniciado uma ultrapassagem antes da batida. A informação será analisada no andamento do inquérito. As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação.

