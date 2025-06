Gerente de empresa é preso por importunação sexual em Nova Alvorada do Sul

Um homem de 47 anos foi preso preventivamente, acusado de importunação sexual contra funcionárias de uma empresa de energia solar onde atuava como gerente. O caso ocorreu em Nova Alvorada do Sul, município localizado a 116 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, as vítimas também realizavam serviços gerais em uma das residências do investigado, que deveria estar vazia durante os trabalhos de limpeza. No entanto, no primeiro dia de serviço, uma das funcionárias relatou que o homem apareceu na casa vestindo apenas uma cueca. Embora não tenha havido contato físico, a exposição foi considerada de cunho sexual e intencional.

A funcionária comunicou o ocorrido aos superiores da empresa, que, segundo ela, não tomaram providências e enviaram outra colaboradora para acompanhá-la nas visitas seguintes à residência.

Em uma segunda ocasião, enquanto as duas funcionárias estavam no local, o acusado se apresentou completamente nu diante de uma delas, novamente de forma proposital.

Após o registro do boletim de ocorrência, uma terceira funcionária da mesma empresa compareceu à Delegacia e relatou ter vivido situações semelhantes. Ela afirmou que não denunciou anteriormente por medo de perder o emprego, dada sua condição financeira. Com o relato da colega, sentiu-se encorajada a prestar depoimento à polícia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram