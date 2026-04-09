Gaeco realiza operação e cumpre mandados em imóveis de Jardim

Imóveis localizados no município de Jardim, a 224 quilômetros de Campo Grande, foram alvos de uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (9) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

De acordo com informações divulgadas pelo portal local Jardim MS News, equipes do grupo foram vistas cumprindo mandados em pelo menos dois endereços da cidade: uma residência situada no bairro Cohab Aeroporto e um apartamento localizado na região central do município.

Moradores relataram a presença de diversas viaturas e agentes envolvidos na ação. Também foram vistos veículos do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que prestam apoio às equipes durante a operação.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o objetivo da operação, nem o número total de mandados cumpridos. O Gaeco ainda não informou se houve prisões ou apreensões durante a ação realizada no município.

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