Show do Guns N’ Roses em Campo Grande: horários, trânsito, portões e previsão do tempo

O show do Guns N’ Roses promete movimentar Campo Grande nesta quinta-feira (9), com expectativa de receber um público de mais de 35 mil pessoas no autódromo da Capital. Estão preparados? O jornal O Estado reuniu algumas informações essenciais sobre esta noite histórica.
Como chegar ao show?
Não haverá frota especial de transporte coletivo para população. A recomendação para o público é a utilização de transporte por aplicativo ou táxi.
Para aqueles que vão ao show por meios próprios, haverá alteração no fluxo da rodovia que dá acesso ao Autódromo de Campo Grande.
O tráfego entre os km 233 e 328 da BR-262, no trecho que liga Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, terá restrição das 12h às 22h desta quinta-feira. Conforme a PRF, não poderão transitar veículos de cargo como caminhões, carretas e bitrem.
Horários
A abertura dos portões está prevista para as 16h, podendo sofrer alterações conforme a organização do evento.
O início do show (show time) está marcado para as 20h30, no horário local.
Estacionamento no show
Conforme apurado, os tickets para o estacionamento oficial já esgotaram. O estacionamento oficial para veículos no show do Guns N’ Roses, em Campo Grande, teve venda antecipada. No primeiro lote, as vagas para motos custaram R$ 45 (R$ 52 com taxas), enquanto os espaços para carros saem por R$ 90 (R$ 99 com taxas).
A organização orientou os condutores para garantirem a vaga com antecedência, para ter acesso ao interior do autódromo e evitar transtornos no dia do evento. No local, foi vendido vagas para o estacionamento oficial que tem limitação de 3 mil carros.
- Alimentos e bebidas levados de fora (exceto 1 garrafa de água mineral lacrada, de até 500 ml)
- Câmeras profissionais, drones e tripés
- Drogas ilícitas e medicamentos sem prescrição médica
- Spray com volume acima de 90 ml
- Objetos perfurantes, cortantes ou considerados perigosos
- Armas, fogos de artifício, lasers, bandeiras, cadeiras, panfletos, pods e vapes
- Animais (exceto cão-guia)
Regras para ingressos promocionais e meia-entrada
Os ingressos nas modalidades promocional/social e meia-entrada exigem comprovação no acesso ao evento. A organização orienta que o público apresente os documentos necessários e, quando for o caso, realize a entrega do item exigido para validação do benefício.
Ingressos promocionais / sociais
São válidos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal), que deverá ser entregue na entrada do evento.
Meia-entrada – beneficiários
- Estudantes: Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida
- Idosos (60+): documento oficial com foto e CPF
- Pessoas com deficiência (PcD): documento comprobatório; benefício estendido a um acompanhante
- Pessoas com síndrome de Down: conforme Lei Estadual n.º 6.015/2022
- Jovens de baixa renda: Carteira ID Jovem válida
- Professores da rede pública de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul: conforme Lei Estadual n.º 4.341/2005
- Doadores regulares de sangue e medula: conforme Lei Estadual n.º 4.238/2012
Bolsão para fãs que vão acampar
Uma das novidades do evento é a área destinada para acampamento do público. Um “bolsão” foi estruturado no local, com capacidade para receber até 10 mil pessoas, permitindo que os fãs cheguem com antecedência.
O espaço foi liberado a partir da 0h de quarta-feira (8) como estratégia para organizar o fluxo de entrada e minimizar impactos no trânsito da rodovia no dia do show.
Faixa etária
- De 12 a 16 anos: entrada permitida apenas com pais ou responsável legal
- 17 anos: permitido com a presença de um adulto e autorização assinada
Previsão do tempo para esta quinta-feira (9)
A previsão do tempo para esta quinta-feira (9), em Campo Grande, indica calor com pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. A temperatura deve variar entre 21 °C e 29 °C. Os termômetros podem variar entre os 28 °C e 24 °C durante o show.
Segundo o Climatempo, há alta probabilidade de chuva, com registro de pancadas entre 16h e 19h. O dia deve ter sol entre nuvens, com períodos de maior nebulosidade e tempo instável.