Fuzil é furtado enquanto homem vai comprar jantar

Em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, um homem teve sua caminhonete revirada e itens furtados, na noite de sábado (23). Foram levados do veículo uma case com contendo um fuzil T4, 90 munições, quatro carregadores e um abafador de ruído.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria parado a caminhonete no estacionamento de um restaurante para comprar uma marmita. Enquanto aguardava o pedido, acionou o alarme do carro, porém não houve sinal sonoro, fazendo com que estranhasse a situação. Ao voltar para o veículo, percebeu que a porta do motorista estava aberta.

O interior da caminhonete estava totalmente revirado e a maleta com o fuzil T4, as 90 munições, quatro carregadores e um abafador tinham sido levados. A vítima conversou com pessoas que estavam no local, mas ninguém tinha visto nada. O motorista também afirmou que não tinha percebido nenhuma movimentação estranha durante o seu tempo no estabelecimento.

Mas poucas horas depois do furto, o itens foram encontrados em um entulho. De acordo com informações, uma catadora de lixo apresentou na DP o fuzil, três carregadores, apenas 45 munições, o abafador de ruídos e a case preta. O restante das munições e o carregador faltando não foram localizados.

A Polícia acredita que o ladrão se assustou com a presença das viaturas do Batalhão de Choque da Polícia Militar e do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) decidindo abandonar os item furtados. A vítima terá o material devolvido assim que apresentar a documentação necessária.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.