Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Tensão entre a Lua e Netuno indica que você deve ter muito cuidado com as palavras no período da manhã. Há risco de comentar algo importante com quem não deve e acaba se envolvendo em mentiras, fofocas ou mal-entendidos. Falar menos e ouvir mais pode ser uma boa opção para evitar problemas. Você também pode se desentender com algum parente no início do dia. Tente não exagerar o tamanho do problema – tudo deve se resolver à tarde. No romance, você vai querer segurança e terá prazer em cuidar do seu amor. Pode ter alguma surpresa com um(a) ex e pode aproveitar para esclarecer algumas coisas.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A fofoca está no ar e, se você não quiser se envolver em confusão, é melhor pensar bem antes de falar hoje e nos próximos dias. No trabalho, busque seus objetivos, mas sem revelar seus planos. Aja com discrição e vá comendo pelas beiradas, sem expor suas metas. Pode ganhar uma boa grana com seu trabalho ou ao assumir um novo projeto. Mas evite misturar dinheiro com amizade, pois pode entrar numa fria. À tarde, a Lua chega à Casa da Comunicação e facilita seu entrosamento com as pessoas. Puxe papo nas paqueras e conheça melhor o alvo. Boas conversas também farão bem à vida a dois. Abra seu coração.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Nem tudo será como você planejou neste começo de semana. Em vez de se aborrecer ou se irritar, explore o dom que seu signo tem de se adaptar às situações e faça do limão uma deliciosa limonada. Você pode investir nos estudos e terá muita facilidade para aprender. O setor das finanças também recebe boas vibrações. Confie no seu tino comercial e no seu bom gosto para para aumentar seus ganhos. Mas evite fazer empréstimos ou negócios com amigos, pois pode sair no prejuízo. Quem está livre vai querer alguém para chamar de seu e quem já tem um amor fará tudo para amarrar seu amor. Só não seja possessiva.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Trabalho e estudos vão exigir um pouco mais de concentração hoje, principalmente se você tiver que aprender algo novo. Vênus e Júpiter em quadratura também alertam que você deve ter muito jogo de cintura para não se desentender com chefes ou autoridades. Claro que você deve batalhar por seus objetivos, mas sem exagerar na ambição e nem parecer agir de forma autoritária. À tarde, a Lua chega ao signo de Câncer e realça todos os seus pontos fortes. Use seu charme para encantar seu alvo na paquera ou para deixar seu amor ainda mais apaixonado. Não deixe a rotina esfriar a intimidade: inove!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Trabalhar em equipe pode não ser uma boa opção para você neste início de semana. Os astros indicam que vai se sair melhor no emprego se puder se isolar no seu canto para se concentrar melhor nas tarefas. É melhor não contar muito com o apoio de amigos, pois há grande chance de se decepcionar. Nem todos vão merecer a sua confiança, por isso, guarde seus projetos a sete chaves. Na área afetiva, aposte na discrição, ainda mais se estiver a fim de alguém da turma. Romance com amigo(a) recebe bons estímulos, mas talvez queira manter a relação em segredo. A dois, compartilhe seus planos com seu bem.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai encarar a segundona com disposição e determinação em dobro para conquistar seus objetivos. Tensões no céu avisam que é melhor não esperar moleza, pois pode enfrentar rivalidades com colegas, principalmente se surgir uma boa oportunidade de promoção. Evite entrar em disputas – ganhe seu espaço mostrando sua competência e sua responsabilidade. À tarde, a Lua na Casa 11 pode trazer ideias incríveis e inovadoras: coloque-as em prática. Boa popularidade na vida social. Pode fazer novas amizades ou atrair novas paqueras. A dois, valorize o companheirismo e planeje o futuro com seu bem.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A necessidade de aprender uma nova tarefa ou função pode deixar você um pouco insegura no trabalho. Vença este sentimento e persista na missão de aprender, pois outros astros estarão a seu favor e vão ajudá-la a vencer qualquer desafio. Evite bater de frente com chefes ou colegas. Vênus avisa que será mais fácil conseguir o que quer se agir e falar com jeitinho. À tarde, a Lua chega à Casa 10, trazendo mais confiança e boas vibrações para sua carreira. Procure se soltar mais nas paqueras para facilitar uma aproximação. Júpiter abençoa o romance. Não perca tempo com brigas e disputas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O céu avisa que você terá um dia bem agitado no trabalho, com muitas tarefas para cumprir e alguns desafios para vencer. Terá que se concentrar bastante para aprender um novo serviço. Pode ter imprevistos de manhã, principalmente ao lidar com pessoas de fora ou com produtos importados. Você também pode ter alguns gastos inesperados, então, é melhor não contar muito com a sorte quando o assunto for grana. À tarde, a Lua chega à Casa 9, alivia as tensões e renova seu otimismo. Netuno pede cautela nas paqueras não se iludir com falsas promessas. A dois, invista na sedução e nas afinidades.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua estimula a cooperação e você deve se unir aos colegas para cumprir o trabalho e as metas do dia. Valorize a troca de ideias e compartilhe sua sabedoria com os colegas. Se você trabalha com parentes, evite misturar assuntos de casa e trabalho e tenha jogo de cintura para evitar conflitos. Vênus e Júpiter em quadratura alertam que você deve controlar bem seus gastos e evitar apostas ou negócios arriscados. À tarde, a Lua chega à Casa da Sensualidade e você vai atrair como ímã. Sucesso garantido nas paqueras e, também, no romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai iniciar a semana com muita disposição para o trabalho, principalmente se souber que seu empenho pode garantir uma graninha a mais para o bolso. Lua e Netuno em quadratura recomendam cuidado com a escolha das palavras para evitar mal-entendidos de manhã. Este alerta vale em dobro para quem tem uma sociedade com parentes: faça tudo que puder para evitar atritos. As parcerias devem fluir melhor à tarde. No amor, você pode sentir um desejo maior de viver algo sério e pode não se interessar por aventuras. O romance ganhará novos estímulos. Não deixe a família interferir na união.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Vênus na Casa 6 garante boa disposição e boas oportunidades para você no emprego. Porém, no início do dia, o astro vai se desentender com Júpiter e você deve ter cuidado para não falar o que não deve, pois pode se envolver em fofocas ou mal-entendidos. Concentre-se nas tarefas e fuja de conversas e distrações. Controlar os gastos também será um desafio: resista às tentações nas vitrines. Seu trabalho vai render mais à tarde. As paqueras serão animadas e pode pintar romance com alguém conhecido: seja discreta. Na união, você vai se mostrar ainda mais prestativa e carinhosa. Não deixe o ciúme atrapalhar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Questões ligadas à sua casa ou à família devem exigir sua atenção no início do dia. Evite se desentender com parentes por coisas sem importância. Vênus na Casa 5 realça seu carisma e indica que será mais fácil conseguir as coisas com simpatia e gentileza. Júpiter, porém, alerta que você deve se segurar para não gastar demais, especialmente com diversão e supérfluos. No trabalho, busque um canto tranquilo para se concentrar melhor. Terá mais sorte e criatividade à tarde. Seu charme ganhará reforço à tarde também, sinal de boas surpresas na paquera e mais sedução no romance.