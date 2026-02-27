Suspeitos invadem residência no Vilas Boas e um deles é preso horas depois

Homem foi detido 15 horas após o crime; buscas continuam pelos demais envolvidos

Na noite de quarta-feira (25), uma residência foi invadida por volta das 21h30 no Bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Três homens arrombaram o portão, entraram no imóvel, levaram diversos objetos e tentaram levar um cofre do local.

As imagens das câmeras de segurança mostram que o grupo tentou retirar o cofre da casa, mas desistiram da ação após perceberem ruídos que os fizeram fugir às pressas, deixando o objeto para trás. O bairro é considerado pacato, segura e com residências de alto padrão.

Com base nas gravações, equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul iniciaram as buscas na manhã seguinte. Em menos de 15 horas, um dos suspeitos, de 25 anos, foi localizado no Bairro Jardim Carioca. Conforme as informações levantadas, ele admitiu participação na invasão.

A investigação também permitiu identificar o veículo utilizado na fuga e apontar outros dois envolvidos, que seguem sendo procurados.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Segundo as autoridades, ele já possui antecedentes por crimes contra o patrimônio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.