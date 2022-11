Funcionário é preso após “desviar” máquinas de chopp de empresa

O funcionário de uma empresa distribuidora de chopp, em Dourados, foi autuado por furto, após a polícia constatar que ele “desviava” equipamentos do estabelecimento. Após investigações do caso, um outro homem, de 35 anos também, foi autuado por receptação.

Segundo Dourados News, a polícia revelou que o proprietário do estabelecimento que trabalha com locação de máquinas de chopp para empresas e pessoas físicas, notou inconsistência no estoque de equipamentos. Ele teria locado 43 máquinas no final de semana sendo que somente 42 foram devolvidas e uma dessas, não havia sido alugada naquele período, mas, em outra ocasião.

Diante das suspeitas, o proprietário percebeu que 28 máquinas de chopp haviam “desaparecido” e, em seguida, ele procurou a Polícia Civil. Das 28 máquinas furtadas, as autoridades conseguiram recuperar 11 delas.

Por fim, a polícia identificou que o responsável pelo furto dos equipamentos era o funcionário do local. O mesmo também é investigado por "desvios" anteriores em uma loja de produtos agrícolas com prejuízo estimado em R$ 500 mil.