Alvo de sete tiros, homem é executado por dupla em motocicleta

Um homem de 41 anos, identificado como Paulo Cezar Maldonado Pietro, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (23), no bairro Senhor Divino, em Coxim a 251 km de Campo Grande. “Bugão”, como era conhecido, foi alvo de pelo menos sete tiros disparados por dois homens que estava em uma motocicleta.

No momento do crime, a vítima havia parado em frente em residência quando foi abordado por dois homens que dispararam diversos tiros contra ele. Testemunhas que presenciaram o crime relataram que Paulo Cezar recebeu os primeiros tiros ainda dentro da caminhonete que conduzia, em seguida, ele saiu do veículo e correu em direção a casa na tentativa de se proteger dos tiros.

Conforme o site Coxim Agora, um dos tiros atingiu o pescoço da vítima que caiu próximo a uma cama. No momento dos disparos outras duas pessoas que estavam na casa fugiram pulando o muro e se esconderam no telhado de casas vizinhas.

A Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local até a chegada dos peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim que realizaram a coleta de provas que serão anexadas ao inquérito policial de homicídio. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Após o crime, os suspeitos atiraram no pneu da caminhonete e fugiram. O corpo de Paulo Cezar foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) por uma agência funerária e depois será liberado para a família realizar o velório e sepultamento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do site Coxim Agora.