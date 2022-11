Após escutar gritos, policial socorre mulher que estava sendo agredida por marido

Uma mulher, de 53 anos, foi salva das agressões do marido,25, por um policial que estava próximo ao local, na madrugada de hoje (23), em Ribas do Rio Pardo, distante a 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo depoimento do agente, ele estava realizando atendimento em uma ocorrência quando ouviu gritos de socorros vindos de um terreno, ao chegar próximo do local, conseguiu visualizar a mulher sendo agredida pelo companheiro.

Ao avistar o policial, o jovem parou as agressões e fugiu. A mulher, que tinha lesões no braço, foi orientada a buscar atendimento no hospital nas proximidades, enquanto o agente buscava o agressor.

O rapaz foi encontrado algumas quadras depois, perto de uma casa abandonada. Ele foi preso em flagrante e levado a delegacia.

Conforme dito pela mulher, ela está junto do rapaz há dois anos e durante a noite ambos teriam ingerido bebida alcoólica. Em algum momento, o homem iniciou uma discussão, seguida de agressão, derramando um litro de óleo de cozinha na esposa.

Momento em que a vítima conseguiu fugir, dizendo que iria até à delegacia, sendo seguida pelo marido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, no âmbito de violência doméstica. Foi solicitado pedido de medida protetiva de urgência.

