Homem é preso após confessar ter espancado a esposa com pedaço de madeira

Um homem de 47 anos, foi preso na tarde de ontem (10), após agredir a esposa de 24, com pedaço de madeira, na cidade de Brasilândia, a 364 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o agressor poderá pegar mais de quatro anos de prisão pelo crime de violência domestica.

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto da vítima procurou a delegacia para informar que teria recebido áudios da mulher pedindo por socorro e que o suspeito ainda teria enviado mensagens à mãe da dela dizendo “vou enviar a cabeça de sua filha em uma caixa”.

Assustado com a mensagem, o padrasto entãofoi até a delegacia. Ao tomar ciência dos fatos, as equipes da Polícia Civil foram até a residência, juntamente com os investigadores de polícia, e ao constatarem a veracidade das informações efetuaram a prisão do suspeito. No local, os policiais encontraram a vítima lesionada com diversos machucados pelo corpo e possível fratura no joelho.

Ao ser interrogado, o suspeito disse que agrediu a mulher com chutes e um pedaço de madeira. Segundo ele, ambos teriam ingerido álcool e acabaram brigando.

O homem recebei voz de prisão e foi encaminhado a delegacia da cidade, para registro da ocorrência.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.