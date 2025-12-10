Funcionária de terceirizada rouba cartão de homem que só percebeu furto após consultar banco

Mulher realizava serviços de limpeza no local

Na última terça-feira (9), um caso furto qualificado ocorrido em uma residência no bairro Vila Nova, entre os dias 7 e 22 de novembro deste ano foi esclarecido em Três Lagoas.

O caso foi registrado após o proprietário notar diversas compras não reconhecidas em sua conta ao consultar o extrato bancário. Segundo o relato da vítima, um cartão de crédito havia sido subtraído do interior do imóvel. Com ele, foram realizadas compras indevidas em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade, chamando atenção pela quantidade e frequência das transações suspeitas.

Nas diligências, a equipe policial identificou a suspeita do crime, uma mulher de 38 anos, funcionária de uma empresa terceirizada de limpeza que prestava serviços no local todas as sextas-feiras. A relação de confiança estabelecida no ambiente doméstico passou a direcionar a linha investigativa e contribuiu para o rápido avanço das apurações.

A 1ª Delegacia de Três Lagoas que cumpriu os trâmites do caso iformou que a mulher já possui passagem policial por delito de natureza semelhante e no depoimento confessou e detalhou sua conduta criminosa, indicando inclusive os estabelecimentos onde realizou diversas compras utilizando o cartão furtado.

A mulher responderá pelo crime de furto qualificado, cuja pena, se condenada, poderá chegar a oito anos de reclusão, conforme previsto na legislação penal.

Informações e denúncias podem ser repassadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas/MS pelos telefones (67) 3919-1514 ou WhatsApp (67) 9967-2261

