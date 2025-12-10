Vendaval com rajadas de até 100 km/h coloca regiões de MS em alerta nesta quarta-feira

Aviso vale até às 21h, com risco de queda de árvores, destelhamentos e danos em edificações

Regiões do sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul estão sob alerta para vendaval nesta quarta-feira (10). O aviso vigora desde às 9h10 e segue até 21h, com previsão de rajadas de vento que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, consideradas de perigo.

O cenário aumenta o risco de queda de árvores, destelhamento de residências e danos em edificações e plantações. Motoristas e pedestres também podem enfrentar situações de instabilidade provocadas pela intensidade do vento.

As orientações de segurança incluem não se abrigar sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. A recomendação é permanecer em local protegido durante as rajadas.

Para mais informações ou em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

