HU da Capital realiza mutirão do “Dia E” com mais de 260 procedimentos neste sábado

Ação nacional busca reduzir filas no SUS e inclui cirurgias e exames em diversas especialidades

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) participa neste sábado (13), do mutirão “Dia E – Ebserh em Ação”, que integra o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde. A iniciativa ocorre simultaneamente em 45 hospitais universitários da Rede Ebserh com o objetivo de diminuir a fila por atendimento especializado no SUS.

No Humap, estão agendados 226 exames, entre eles 60 espirometrias, 60 tomografias, 60 ultrassons, 16 radiointervenções e 30 ecocardiogramas. Também serão realizadas 27 cirurgias, incluindo sete hemorroidectomias, dez hernioplastias e dez laqueaduras tubárias.

A auxiliar de produção Kelle Katiane Silva Peres, 47 anos, está entre os pacientes que serão atendidos no mutirão. Após mais de um ano de espera, ela fará uma cirurgia de hérnia umbilical. “Sinto muitas dores, dói muito para sentar, para me abaixar. Por isso sou muito grata a esse mutirão e a Deus!”, afirmou.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram