Unidade de saúde funciona no feriadão para dar suporte a UPA em Dourados

Espaço funciona das 12h às 22h com consulta médica, distribuição de medicamentos e aplicação de vacinas

Está em funcionamento, desde quinta-feira (19) até domingo (22), a Unidade Básica de Saúde Seleta localizado no bairro Jardim Flórida na cidade de Dourados. O objetivo é desafogar os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas no feriadão de Corpus Christi na cidade.

Serão realizados atendimentos médicos, distribuição de medicamentos e vacinação. O horário de funcionamento será das 12h às 22h.

Além da Seleta, seguem com funcionamento normal durante o ponto facultativo a UPA, o Hospital da Vida e o Samu. As demais unidades básicas de saúde estarão fechadas, com retomada dos atendimentos na segunda-feira (23).

A farmácia do Pronto Atendimento Médico (PAM) também funcionará normalmente todos os dias do feriado prolongado, das 7h às 17h. As outras farmácias municipais retomam os serviços na segunda, assim como o Hemosul, para receber doação de sangue.

A unidade Seleta tem funcionado em horários especiais desde o início do ano e segundo a prefeitura da cidade, a medida tem resultado em bons resultados, principalmente para moradores da região oeste da cidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.