Flamengo vira sobre o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Jogador Bruno Henrique sai do banco e lidera vitória rubro-negra na Filadélfia

Menos de 24 horas após o Botafogo surpreender o Paris Saint-Germain, da França, outra equipe brasileira levou a melhor sobre uma potência europeia na Copa do Mundo de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Nesta sexta-feira (20), o Flamengo venceu o Chelsea, da Inglaterra, por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O rubro-negro foi a 6 pontos e lidera o Grupo D, com 3 à frente dos Blues (como são conhecidos os ingleses). Ainda nesta sexta, às 19h (horário de Brasília), o Los Angeles Football Club (LAFC), dos Estados Unidos, e Espérance, da Tunísia, jogam no Geodis Park, em Nashville, completando a segunda rodada da chave. Se a partida terminar empatada, o clube brasileiro não somente garante classificação às quartas de final como assegura a primeira posição.

O técnico Filipe Luís escalou o Flamengo com três mudanças em relação ao time que derrotou o Espérance por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo. Na defesa, Wesley e Danilo assumiram os lugares de Guillermo Varela e Léo Ortiz, respectivamente, enquanto no ataque, Gonzalo Plata foi escolhido para substituir Bruno Henrique.

A equipe rubro-negra teve 63% de posse de bola, cinco escanteios (contra um do adversário) e marcou presença na área do Chelsea durante a maior parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para chutar com perigo.

Mais objetivo, o time inglês finalizou tantas vezes a gol quanto os cariocas (cinco cada), mas conseguiu balançar as redes aproveitando uma bobeada entre Erick Pulgar e Wesley. A bola sobrou com Pedro Neto, que disparou em direção à meta e bateu na saída de Agustín Rossi.

A melhor chance do Flamengo nos 45 minutos iniciais apareceu aos 42. Após falta cobrada pela direita por Giorgian De Arrascaeta, Gerson apareceu livre próximo à trave esquerda e bateu de primeira, mas Levi Cowell salvou em cima da linha o que seria o gol de empate.

O Flamengo manteve a postura agressiva no segundo tempo e teve uma grande oportunidade aos 8 minutos. Lançado por Rossi, Gerson aproveitou o erro de Reece James na tentativa de corte, entrou na área, driblou Cowell e bateu. James se recuperou e conseguiu desviar o chute, que sobrou para Plata, sem goleiro. O atacante, no entanto, não conseguiu finalizar.

Aos dez, Filipe Luís trocou Arrascaeta por Bruno Henrique. A mudança não demorou a surtir efeito. Seis minutos depois, o atacante apareceu na área, após cruzamento de Gerson e desvio de Plata, e mandou para as redes, igualando o placar. Aos 19, foi a vez de Bruno Henrique ser “garçom”, ajeitando de cabeça a cobrança de escanteio de Pulgar para Danilo, na pequena área, completar para o gol, virando o marcador.

A missão inglesa ficou mais complicada aos 22 minutos com a expulsão de Nicolas Jackson (que tinha entrado em campo 4 minutos antes) após falta dura em Ayrton Lucas. Com a superioridade numérica, o Flamengo tomou de vez o controle do jogo e ainda ampliou a vantagem. Aos 37, Wallace Yan e Plata tabelaram, entraram na área e a bola sobrou para o jovem atacante de 20 anos finalizar e dar números finais ao duelo.

As duas equipes voltam a campo na terça-feira (22), às 22h. O Flamengo, perto da classificação, encara o LAFC no Camping World Stadium, em Orlando, enquanto o Chelsea pega o Esperánce, novamente no Lincoln Financial Field.

Com informações da Agência Brasil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.