Frentista fica em estado grave após tentativa de homicídio

Homem de 51 anos, ficou em estado gravíssimo, após ser baleado no rosto e no ombro na tarde de sexta-feira (14), na cidade Ribas do Rio Pardo, há 103 quilômetros de Campo Grande.

O principal suspeito, segundo o boletim de ocorrência, é um homem de 46 anos que utilizou uma espingarda calibre 32 para efetuar os disparos.

Conforme o registro policial, mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu pedir socorro e entrar em uma caminhonete. O atirador, mesmo após ver o homem baleado, ainda o perseguiu por uma estrada vicinal à margem da BR-262 até chegar ao Posto de Combustível onde a vítima trabalha.

Ao chegar e perceber a presença de uma guarnição da PMA ( Polícia Militar Ambiental) o suspeito abandonou a arma e fugiu em direção a um matagal próximo ao local.

O frentista a princípio foi levado ao hospital da cidade de Água Clara, porém devido à gravidade e por ter um projétil de bala alojada no maxilar ele foi encaminhado em estado grave a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.