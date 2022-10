Mulher morre após bater em carro parado na avenida Duque de Caxias

Graciele Rosa da Silva Pereira, 33 anos, morreu na madrugada de hoje (15) após bater um em veículo parado no semáforo nos cruzamentos das avenidas Presidente Vargas e Duque de Caxias, na vila Alba, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 3h da madrugada e o veículo atingido era um Fiat Pálio. Consta no registro policial que a condutora do Pálio disse “estava parada no sinal vermelho e percebeu pela pancada”.

O socorro foi acionado e ao chegar ao local a mulher já estava morta e o SAMU constatou o óbito. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como acidente de trânsito provocado pela própria vítima.