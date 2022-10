Professores de MS veem valorização com maior salário do país

Celebrado neste 15 de outubro, o Dia do Professor é de conquistas para os profissionais da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Isso porque através de políticas de valorização do Governo do Estado, os educadores têm hoje acesso a iniciativas de formação continuada, investimentos nas escolas que garantem boa infraestrutura de trabalho e o maior salário do Brasil.

Desde 2018 a Rede Estadual de Ensino oferece o melhor salário de professor efetivo (40h) do País. E a melhora continuou nos anos seguintes. Neste mês de outubro passou a valer o novo salário de R$ 10.383,18 para os professores concursados O vencimento pode chegar até a marca de R$ 17.132,05 considerando graduações e tipificações atingidas.

Nos últimos oito anos, o salário do professor efetivo de Mato Grosso do Sul teve um salto de 159,95%, saindo de R$ 3.994,25 em janeiro de 2015 para R$ 10.383,18 em outubro deste ano – valor bem superior ao segundo colocado do ranking dos melhores salários, que é Maranhão, que paga R$ 6.867,68. Na sequência, aparecem Mato Grosso (R$ 6.329,46), Roraima (R$ 6.103,14) e Distrito Federal (R$ 5.497,13).

Em relação aos salários dos profissionais convocados, os vencimentos chegaram à marca de R$ 5.494,00. Se comparado aos salários de professores efetivos em todo o Brasil, o valor pago aos professores convocados na da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul é superior ao de 22 estados.

Mas muito além da política salarial, a valorização dos educadores da Rede Estadual que conta hoje com quase 19 mil professores passa pela capacitação, pelos investimentos em reformas e melhorias nas escolas da Rede, pelo diálogo aberto com as representações da categoria, realização de concurso para mais de 700 vagas, com o compromisso firmado de chamar 1 mil profissionais aprovados e respeito ao piso nacional do magistério de 40h semanais.

“Melhorar os índices de qualidade da nossa Educação sempre foi nosso grande objetivo. E isso passa por uma série de políticas públicas que vêm sendo executadas ao longo dos anos, nos fazendo hoje termos profissionais que ganham bem, dedicados e qualificados para atender nossos alunos. Hoje temos escolas novas, reformadas, ampliadas e preparadas para o ensino integral, que fixam o jovem na escola tirando ele da rua”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

Para a professora Maria Cecília, que é chefe da Secretaria de Estado de Educação (SED-MS), o modelo de gestão da educação pública adotado na Rede Estadual de Mato Grosso do Sul é exemplo para o Brasil.

“Neste último ano, nossos professores seguiram fazendo a diferença, vencendo todos os desafios impostos pela pandemia. Neste período, nós nos reinventamos, voltamos para a escola de forma presencial e não foi nada fácil. Nossos profissionais merecem os parabéns por esse dia e eu aproveito para destacar as nossas conquistas. Além da valorização profissional, com o melhor salário de professor efetivo, no comparativo entre todas as redes estaduais do País, nós somos modelos na recomposição da aprendizagem, uma ação pensada para essa retomada presencial e que visa recompor aquilo que foi perdido durante o período de atividades remotas, na fase mais aguda da pandemia”, garante ela.

Maria Cecília aproveita para felicitar os profissionais pela data: “parabéns para você, professor, que está em sala de aula, na função de coordenação ou direção. Estamos vencendo os desafios e vamos comemorar essa data tão especial, um forte abraço!”.

Com informações do Governo do Estado.