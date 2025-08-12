Shopping Bosque dos Ipês comemora 12 anos com show de Munhoz & Mariano e programação especial

O Shopping Bosque dos Ipês completa 12 anos em agosto e celebra a data com uma programação repleta de atrações para o público. O destaque da comemoração será o Festival Curral 67 Solidário, que acontece nos dias 24 e 25 de agosto no estacionamento do shopping, com entrada solidária e shows gratuitos de grandes nomes da música sertaneja, incluindo Munhoz & Mariano.

No dia 25, véspera de feriado, Munhoz & Mariano sobem ao palco ao lado das duplas Fred & Victor e Brenno & Matheus, que se apresentam pela primeira vez em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. No sábado, 24, o festival abre com Renato Pacheco, Mário & Felipe, Patrícia & Adriana e Alex & Ivan. O público poderá participar do evento doando 1kg de alimento não perecível, que será destinado a programas sociais de combate à fome.

A festa de aniversário também contará com ações especiais no próprio dia 15 de agosto, data em que o Bosque dos Ipês completa 12 anos. Entre as atrações, haverá distribuição de doces personalizados, um cenário interativo para fotos no segundo piso e outras surpresas espalhadas pelos corredores.

Além da programação cultural e solidária, o shopping promove durante todo o mês a campanha do Mês dos Pais, com sorteio de uma motocicleta BMW. Quem realizar compras no valor de R\$ 300 nas lojas do shopping, exclusivamente no dia 15, terá seus cupons multiplicados por 12, aumentando significativamente as chances de ganhar. Para participar, é necessário cadastrar as notas fiscais no balcão localizado no primeiro piso, em frente à Vivara. A promoção segue até o dia 31 de agosto.

Com uma trajetória marcada por eventos, lazer e serviços diversificados, o Bosque dos Ipês celebra 12 anos como um dos principais pontos de convivência de Campo Grande. Neste aniversário, a comemoração vai além das vitrines e reforça o compromisso do shopping com experiências culturais, premiações e responsabilidade social.

Serviço

Shopping Bosque dos Ipês

Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados, Campo Grande (MS)

Informações: (67) 3304-5555

Site: bosquedosipes.com

