Fraudes no recebimento do auxílio emergencial são investigadas pela PF em Dourados

Ciaxa Econômica Federal denunciou esquema fraudulento que cadastrou beneficiários irregularmente

Na manhã desta terça-feira (12), a operação Antes Tarde do que Nunca, foi deflagrada pela PF (Polícia Federal) para cumprir um mandado de busca e apreensão contra esquema fraudulento de recebimento do auxílio emergencial em Dourados.

O trabalho investigativo teve início após denúncia da Caixa Econômica Federal que revelou ocorrência de acessos indevidos a sistemas do governo federal que realizaram o cadastramento irregular de beneficiários do programa.

Com o depósito do valor do auxílio nas contas abertas de forma fraudulenta, os investigados tomavam posse dos valores através de mecanismos criados que ocultavam a real identidade dos beneficiários finais.

Também eram expedidos boletos bancários fraudulentos em benefício de terceiros, além de abertura de contas em lojas digitais com o nome de terceiros utlilizados para ocultar os reais beneficiários das fraudes.

O Auxílio Emergencial

O auxílio emergencial foi um programa criado pelo Governo Federal em abril de 2020 para ajudar famílias vulneráveis durante a pandemia de COVID-19, o funcionamento foi do ano de 2020 a 2021, com prorrogações. O auxílio inicialmente teve cinco parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). De setembro a dezembro de 2020, foram pagas mais quatro parcelas com a metade do valor: R$ 300 (R$ 600 para mães solteiras).

O auxílio emergencial encerrou em 2020, mas progrrogada em abril deste 2021 por causa da onda da pandemia, com parcelas entre R$ 150 e R$ 375. A princípio seriam cinco parcelas, mas a lei que autorizou o auxílio emergencial em 2021 permitia a prorrogação por mais três parcelas de igual valor, o que acabou sendo feito.

