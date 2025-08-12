CCZ oferece cadastro para castração no Circuito da Saúde nesta quarta-feira (13)

Acontece nessa quarta-feira (13) a segunda edição do Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você, que facilita o acesso da população aos serviços que são ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde. Dentre as atividades ofertadas, estará o cadastro de para a castração de cães e gatos pela CCZ (coordenadoria de controle de zoonoses).

Dentro de todo o circuito, diversos serviços são ofertados à população da região atendida, que dessa vez será na USF Aero Rancho IV, como consultas médicas e de enfermagem, vacinação para todas as faixas etárias, testagens rápidas (HIV, sífilis, hepatites B e C), avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil.

No local a CCZ estará com o castramóvel, que fará o cadastro de cães e gatos para a castração sem restrição de quantidade de animais. “É necessário apenas que, no caso de cães, ele tenha entre seis meses e oito anos, pesando menos de 15 quilos e, para gatos, a idade mínima é de seis meses e pelo menos dois quilos”, explica a veterinária responsável pela coordenadoria, Cláudia Macedo.

Para os tutores de cães que realizarem o cadastro, seja através do QRCode que é disponibilizado no local, ou com a ajuda da equipe na unidade, já é possível saber qual a data em que o procedimento está agendado. O tutores de felinos serão avisados, via telefone, a data em que o encaixe será feito.

A coordenadoria também terá os serviços de vacinação antirrábica, coleta de sangue para diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina, avaliação para diagnóstico em felinos suspeitos de esporotricose e orientações referentes a demais serviços da vigilância em zoonoses: animais peçonhentos, roedores e sinantrópicos, guarda responsável, prevenção e controle de zoonoses.

O circuito atenderá toda a população da região do Aero Rancho e entorno com serviços de saúde entre 7h e 17h, na USF Aero Rancho IV, que fica na rua Leonor Garcia Pires, 285.

Por Prefeitura de Campo Grande

