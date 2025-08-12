TJMS abre concurso para juiz substituto com salário de R$32,2 mil e 15 vagas

Edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas, além de cadastro de reserva

/

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul publicou o edital do 34º Concurso Público para provimento do cargo de juiz substituto. São 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com subsídio mensal de R$ 32.289,54. A organização é da Fundação Getulio Vargas (FGV).

As inscrições preliminares estarão abertas de 18 de agosto a 18 de setembro, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa é de R$ 320, com possibilidade de isenção para candidatos em situação específica, como desempregados de baixa renda, doadores de sangue ou medula óssea e jurados.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 3% para candidatos indígenas. A seleção terá cinco etapas: prova objetiva -prevista para 21 de dezembro, em Campo Grande, provas escritas, inscrição definitiva com sindicância de vida pregressa e exames, prova oral e avaliação de títulos.

Para concorrer, é preciso ser bacharel em Direito, ter no mínimo três anos de atividade jurídica após a graduação e preencher requisitos como idoneidade moral, quitação eleitoral e, no caso de homens, com o serviço militar. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, e também contemplará vagas que surgirem durante esse prazo.

Confira o edital:

/

/

