Brasileiro líder de facção criminosa é preso em operação policial no Paraguai

José Renan Oliveira, apelidado como “formiga” foi preso na manhã de hoje (15), em uma Operação da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) após troca de informações entre as policiais paraguaia e brasileira. De acordo as investigações, ele é considerado um dos principais integrantes de uma organização criminosa, denominada “A Massa”, aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com informações da Senad, a prisão aconteceu em um prédio do bairro Primavera, no município paraguaio de Salto del Guairá, localizada no Departamento Canindeyú. O criminoso brasileiro estava em companhia de outros dois comparsas brasileiros. Eles são: Sandro Ponte de Moraes e Rudney Nogueira.

Ainda de acordo com a polícia, no local, os criminosos negociavam o tráfico de armas e drogas, onde seriam enviados para integrantes do PCC da região nordeste.

A investigação do caso foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

