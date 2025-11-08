Queda no preço da carne e estabilidade dos hortifrutis aliviam custo da cesta básica em Campo Grande

Pesquisa semanal mostra manutenção de preços em produtos essenciais, como arroz e feijão

O custo médio da cesta básica apresentou leve alívio na primeira semana de novembro em Campo Grande, impulsionado pela redução nos preços das carnes e pela estabilidade em boa parte dos produtos alimentícios e de limpeza.

O levantamento realizado pelo O Estado em seis redes varejistas da Capital indica que o consumidor encontra oportunidades especialmente nas proteínas de maior peso orçamentário, como frango e cortes bovinos, ao passo que os hortifrutis mantêm tendência de estabilidade.

O frango congelado foi um dos destaques positivos da semana, com valores variando de R$ 7,98 a R$ 13,89 por quilo — diferença que representa economia de até 42% entre os estabelecimentos.

Já o coxão mole, um dos cortes mais tradicionais nas compras domésticas, é encontrado de R$ 38,90 a R$ 44,90, com leve recuo em relação ao levantamento anterior, que chegava a R$ 52,90. A paleta suína segue entre R$ 16,89 e R$ 18,90, sem grandes variações.

Entre os itens básicos, o arroz tipo 1 (5 kg) manteve-se estável, oscilando entre R$ 13,79 e R$ 17,99, enquanto o feijão (1 kg) segue em patamar de R$ 4,99 a R$ 7,49. Produtos de mercearia como açúcar, óleo de soja e farinha de trigo também não registraram alterações significativas.

Nos hortifrutis, o cenário é de leve equilíbrio. Batata e tomate se mantêm em patamares moderados — entre R$ 3,49 e R$ 4,99 e R$ 5,79 e R$ 7,99, respectivamente. Já o alho, item de alta volatilidade, apresenta grande amplitude de preços, indo de R$ 21,79 a R$ 29,90 o quilo, conforme o local de compra.

A estabilidade também se estende aos produtos de limpeza e higiene, com pequenas oscilações em itens como sabão em pó (OMO 1,6 kg), que varia de R$ 19,49 a R$ 28,50, e papel higiênico (Neve 12 rolos), encontrado de R$ 26,90 a R$ 32,99.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais