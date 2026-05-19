Interessados no auxílio para o Banho de São João têm até amanhã para se inscreverem na seleção

Festa é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan e edital busca fortalecer os festejos além de contribuir para o registro, preservação e valorização das comunidades festeiras de Corumbá

Nesta quarta-feira, (20), termina o prazo de inscrições no edital que destina apoio financeiro às comunidades e aos chamados agentes da cultura popular para a realização de andores do Banho de São João, uma das mais tradicionais manifestações culturais do município: o Banho de São João.

O público alvo recebe esse auxílio por manterem viva a tradição cultural da cidade que até virou Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O Edital nº 001/2026 está disponível no Diário Oficial do Município de Corumbá, o Diocorumba e prevê investimento total de R$ 100 mil, por meio do (FIC/Pantanal) Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal, com a concessão de até 100 cotas de auxílio financeiro no valor de R$ 1 mil cada.

O edital busca fortalecer os festejos do Banho de São João, além de contribuir para o registro, preservação e valorização das memórias, saberes e tradições das comunidades festeiras de Corumbá.

Regras, Documentos e Inscrições

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos que sejam festeiras ou representantes de comunidades do Banho de São João, devidamente cadastradas na Fundação da Cultura de Corumbá e com residência comprovada no município. Conforme o edital, terão direito ao auxílio os proponentes que possuírem cadastro datado de 2023 ou anterior, com recadastramentos realizados em 2024 e 2025.

As inscrições podem ser feitas presencialmente até esta quarta-feira, 20 de maio, na sede da Fundação da Cultura de Corumbá, localizada na rua Dom Aquino Corrêa, nº 1019, Centro, segundo piso do prédio do CAC, das 08h às 12h e das 14h às 17h.

Também é possível realizar a inscrição por meio eletrônico até às 23 horas desta quarta-feira, 20 de maio, pelo e-mail inscricoes.cultura.corumba@gmail.com.

Entre os documentos exigidos estão documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, certidão negativa de tributos municipais, dados bancários, título de eleitor, número do PIS/PASEP e declarações relacionadas aos direitos autorais e autorização de uso de imagem.

A relação prévia das inscrições habilitadas será publicada no Diário Oficial de Corumbá em 22 de maio. Já o resultado final homologado está previsto para ser divulgado em 04 de junho de 2026. O pagamento do auxílio financeiro deverá ocorrer em até 30 dias após a homologação do resultado final.

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