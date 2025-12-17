Foragidos são presos no Parque Lajeado e Vila Adelina em Campo Grande

Na última terça-feira (16), dois foragidos foram capturados pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) no Parque do Lajeado e na Vila Adelina em Campo Grande.

A primeira prisão de um indivíduo de 31 anos ocorreu no período da manhã, por volta das 11h30min, no bairro Parque do Lageado. Após levantamento de informações, os investigadores localizaram e identificaram o homem.

Durante a abordagem, foi verificado nos sistemas policiais que havia contra ele mandado de prisão expedido pela 4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O indivíduo foi encaminhado à 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), onde foi realizado o cumprimento formal da ordem judicial.

Já no período da tarde, por volta das 17h40min, outra equipe do GOI localizou e prendeu um homem de 36 anos na região da Vila Adelina. Ele foi identifricado e o mandado de prisão foi expedido pela 6ª Vara Criminal.

O foragido então foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC/CEPOL), onde o mandado foi formalmente cumprido.

Após os procedimentos legais, ambos os presos foram recolhidos ao sistema prisional, onde permanecem.

