Prefeitura inicia entrega de 32 milhões de medicamentos e equipamentos à rede municipal de saúde

Investimento supera R$ 5 milhões e abastecimento ocorre de forma escalonada nas unidades de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande iniciou uma nova etapa de reposição de medicamentos, insumos e equipamentos na Rede Municipal de Saúde. As entregas ocorrem de forma gradual e são resultado de processos licitatórios, ajustes orçamentários e reorganização administrativa realizados ao longo dos últimos meses.

No abastecimento de medicamentos, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) emitiu cerca de 60 empenhos recentes, que somam mais de R$5 milhões. Ao todo, aproximadamente 32 milhões de unidades, entre comprimidos, frascos e ampolas, estão em fase de entrega, com previsão de conclusão nos próximos dias, conforme o cronograma definido pela pasta.

Além dos medicamentos, a prefeitura iniciou a distribuição de novos equipamentos para diferentes áreas da assistência. Na saúde bucal, começaram a chegar itens como 25 compressores odontológicos — 12 deles entregues nesta semana —, além de aparelhos de raio-X odontológico, fotopolimerizadores, ultrassons, mesas clínicas e outros equipamentos destinados às unidades da rede.

De acordo com informações do Comitê Gestor da Saúde, as aquisições fazem parte de um planejamento técnico voltado à recomposição e atualização do parque de equipamentos, seguindo os trâmites legais e a disponibilidade orçamentária, além das etapas necessárias para instalação e funcionamento dos aparelhos.

Paralelamente às entregas, a Sesau conduz ajustes nos fluxos internos da rede, com revisão de contratos, visitas técnicas às unidades e adoção de sistemas de controle e monitoramento de estoques, como o e-SUS Farmácia. As ações ocorrem de forma progressiva, com novas entregas previstas ao longo das próximas semanas.

