Quase 48% dos professores da educação básica em MS ficarão isentos do IR a partir de 2026

Nova regra amplia faixa de isenção para rendas de até R$ 5 mil e reduz tributação para docentes que ganham até R$ 7.350 no Estado

Mato Grosso do Sul está entre os estados com maior proporção de professores da educação básica beneficiados pela ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. A partir de 2026, 47,9% dos docentes da rede básica no estado deixarão de pagar o tributo, conforme estimativas do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Antes da mudança, apenas 16,8% dos professores da educação básica em Mato Grosso do Sul estavam isentos do Imposto de Renda. Com a nova regra, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a faixa de isenção total passa a contemplar rendimentos mensais de até R$ 5 mil, o que amplia de forma significativa o número de beneficiados.

O estudo indica ainda que 18,5% dos professores sul-mato-grossenses serão enquadrados na faixa de redução das alíquotas, aplicada a rendas mensais de até R$ 7.350. Com isso, a parcela de docentes submetidos à alíquota máxima de 27,5% deve cair de 55% para 33,6% no estado.

Em nível nacional, a projeção do Ipea aponta que 620 mil professores da educação básica deixarão de pagar Imposto de Renda com a ampliação da isenção. A proporção de docentes isentos no país deve subir de 19,7% para 51,6%, enquanto 21,9% passarão a integrar a faixa de redução do tributo.

Ao todo, a estimativa é de que cerca de 1 milhão de professores da educação básica em todo o Brasil tenham aumento na renda disponível, seja pela isenção integral ou pela diminuição do valor descontado mensalmente.

