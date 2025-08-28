Foragido do sistema penitenciário é preso por crimes em Campo Grande

Indivíduo foi conduzido a sede da Polinter e encaminhado a carceragem

Nesta quinta-feira (28), um homem de 36 anos foi preso por fugir de presídio, em Campo Ggrande. O indivíduo foin capturado no bairro Universitário e cumpria pena por vários crimes.

O homem cumpria pena por desobediência, receptação de animais, furto, porte irregular de arma de fodo de uso permitido e tráfico de drogas.

O foragido do sistema penitenciário sul-matogrossense foi capturado pela Polinter/MS (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas).

Ele foi caputado bairro Universitário e conduzido à sede da Polinter e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado à carceragem da Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol), onde permanece.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.