3º Piquenique Solidário celebra Dia Mundial da Síndrome de Down no dia 21 de março em Campo Grande

Evento gratuito reúne famílias na Concha Acústica Helena Meireles e terá arrecadação de alimentos e fraldas

A Associação SOU T21 promove no dia 21 de março de 2026 o 3º Piquenique Solidário, em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down. O encontro será realizado na Concha Acústica Helena Meireles, localizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

A iniciativa é voltada à inclusão e ao fortalecimento das famílias atípicas, com foco na valorização das pessoas com Trissomia 21 (T21). O evento busca promover convivência social, acolhimento e conscientização sobre a importância do respeito à diversidade.

O piquenique será realizado no dia 21 de março, com início às 16h, na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas. A entrada é gratuita e aberta ao público. Durante o encontro, haverá arrecadação voluntária de alimentos e fraldas, que serão destinados a famílias que necessitam de apoio.

Segundo a organização, nas edições anteriores o evento reuniu cerca de 500 famílias, consolidando-se como espaço de integração e sensibilização da sociedade sobre a inclusão das pessoas com Síndrome de Down.

A presidente da associação, Thaíza de Souza, destaca o caráter simbólico do encontro. “Mais do que uma celebração, é uma oportunidade de reforçar a importância da inclusão e mostrar à sociedade que as pessoas com T21 têm direito a todos os espaços”, afirma.

Além das atividades culturais, recreativas e de lazer, a edição de 2026 conta com apoio de parceiros institucionais e da sociedade civil, que contribuem com estrutura, ambientação, recreação, alimentação e suporte operacional. Os apoiadores serão reconhecidos durante o evento e nas ações de divulgação.

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