Jardim das Perdizes ganhará unidade de saúde

A construção da USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim das Perdizes está mais perto de se tornar realidade e, desta vez, de forma definitiva. A prefeita Adriane Lopes assinou na tarde de ontem (23), a homologação da licitação que garante a retomada e conclusão da obra, aguardada há mais de uma década pela população da região.

Com a medida, o projeto sai do papel e entra na fase final para início efetivo dos trabalhos. Nos próximos dias, será publicada no Diogrande a homologação, etapa necessária para a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

A nova unidade terá capacidade para atender cerca de 12 mil pessoas, ampliando o acesso à atenção primária e fortalecendo a rede pública de saúde em uma das regiões que mais cresceram nos últimos anos em Campo Grande.

A licitação, lançada em dezembro de 2025, definiu como vencedora a empresa Predial Construções Ltda, com proposta de R$ 1.604.000,00 valor 16,98% menor que o estimado inicialmente pela administração. O investimento conta com recursos de convênio e contrapartida do município.

A obra, que estava paralisada desde novembro de 2013, passará por uma reestruturação completa incluindo as instalações elétricas e hidráulicas, rede lógica, cobertura, revestimentos e esquadrias, além da implantação de sistemas essenciais como proteção contra incêndio e gases medicinais.

Também serão reorganizados espaços fundamentais para o funcionamento da unidade, como áreas administrativas e estruturas de apoio, incluindo abrigo de resíduos, casa de gás, bomba de vácuo e compressor.

A retomada da USF Jardim das Perdizes representa um avanço importante na ampliação da cobertura da atenção básica e no compromisso da gestão municipal em destravar obras paradas, garantindo mais acesso, qualidade e dignidade no atendimento à população.