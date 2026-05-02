Foragido invade escola no Jardim Tijuca e finge ser adolescente para não ser preso

Um rapaz, de 26 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (2), após arrombar a Escola Municipal Nagen Jorge Saad, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O suspeito, que é evadido do sistema penitenciário, tentou se passar por um estudante de 16 anos para evitar o retorno à prisão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizava patrulhamento pela Rua Panambi Vera quando notou a invasão na unidade. Ao entrarem no prédio, os agentes flagraram o rapaz no interior da cozinha, no momento em que ele preparava alimentos.

Para acessar o local, o suspeito utilizou uma chave de roda de veículo e arrombou uma porta e dois cadeados. Com ele, foram encontrados seis pacotes de frango, fósforos, esponjas e diversos utensílios de cozinha. O material perecível precisou ser descartado devido ao mau cheiro e à falta de responsáveis para o recebimento no momento do registro.

Ao ser abordado, o jovem afirmou se chamar “Matheus” e alegou ter menos de 18 anos, vivendo em situação de rua há quatro anos. Ele chegou a ser encaminhado para a delegacia como adolescente infrator e seria entregue ao Conselho Tutelar.

Contudo, durante o processo de identificação na Depac, o sistema de identificação e as consultas ao banco de dados mostraram o contrário.

Após a descoberta, ele confessou que mentiu para tentar se livrar da prisão. O rapaz foi autuado por furto qualificado com destruição de obstáculo e falsa identidade.