GP de Miami: Norris domina e vence corrida sprint; Bortoleto é 11º

Prova antecede classificação para a corrida de domingo (3), às 16h no horário de MS
Com o resultado deste sábado, o inglês da McLaren chega a quatro conquistas em corridas sprint. Ele também fatura oito pontos extras no campeonato; a prova curta concede de um a oito pontos para os oito primeiros colocados. A última posição no top 8 ficou com Pierre Gasly, da Alpine.
A corrida sucedeu um momento de lembrança ao ex-F1 Alex Zanardi. O italiano faleceu nesta sexta-feira, aos 59 anos, e foi homenageado com um minuto de silêncio antes da largada no Circuito Internacional de Miami.
Norris recebeu o prêmio pela vitória das mãos de Reid Wiseman, astronauta e comandante da missão Artemis II – que marcou a história da exploração espacial humana por sero primeiro sobrevoo tripulado da Lua nos últimos 50 anos.
Resultado
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren) +3s766
- Charles Leclerc (Ferrari) +6s251
- George Russell (Mercedes) +12s951
- Max Verstappen (Red Bull) +13s639
- Kimi Antonelli (Mercedes) +13s777
- Lewis Hamilton (Ferrari) +21s665
- Pierre Gasly (Alpine) +30s525
- Isack Hadjar (Red Bull) +35s346
- Franco Colapinto (Alpine) +36s970
- Gabriel Bortoleto (Audi) +48s438
- Esteban Ocon (Haas) +56s972
- Oliver Bearman (Haas) +57s365
- Carlos Sainz (Williams) +58s504
- Liam Lawson (Racing Bulls) +59s358
- Fernando Alonso (Aston Martin) +76s067
- Sergio Pérez (Cadillac) +76s691
- Lance Stroll (Aston Martin) +77s626
- Alexander Albon (Williams) +88s173
- Valtteri Bottas (Cadillac) +89s597
Não participaram: Nico Hulkenberg (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls)
A largada
Norris manteve a vantagem da pole, enquanto uma disputa se desenrolava trás dele: Antonelli foi superado por Piastri e Leclerc, que passaram a ocupar o top 3 ainda nos metros iniciais. O italiano da Mercedes caiu para o quarto lugar, na frente do colega Russell.
Na segunda volta, Verstappen caiu de quinto para sexto e ainda foi ultrapassado por Hamilton, ocupando a sétima colocação. Ainda na volta 2, Antonelli ensaiou a primeira ultrapassagem sobre Leclerc. O piloto da Ferrari se queixou do rival, alegando que o italiano se moveu enquanto freava e que eles acabariam batendo.
A prova se estabilizou até Russell superar Antonelli pela quarta colocação, na volta 8. No mesmo giro, Verstappen deu o troco em Hamilton pela manobra do início da corrida. No entanto, a ultrapassagem foi fora da pista: o heptacampeão da Ferrari reclamou e a Red Bull pediu que Max devolvesse a posição. Na décima volta, o holandês superou o rival na última curva; desta vez, de forma válida.
Norris seguiu na ponta sem ser incomodado até a bandeirada. Na frente, a única mudança de posição até a 19ª e última volta se deu no quarto lugar: Antonelli ultrapassou Russell e voltou a ocupar a quarta colocação na corrida. No entanto, o piloto da Mercedes foi punido em 5s por exceder limites de pista e caiu para a sexta colocação após o encerramento da prova.