Foragido há 52 dias, suspeito de matar padrasto na Capital é preso

Após 52 dias foragido, um jovem de 23 anos, foi preso na tarde de ontem (5), suspeito de matar o padrasto José Ricardo Ferreira, de 48 anos, durante uma confraternização no dia 14 de maio, em uma residência no Jardim Monumento, em Campo Grande.

Após cometer o crime, Jair fugiu, mas depois se apresentou na 5ª Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de um advogado. Durante o interrogatório, se manteve em silêncio.

Ainda conforme as investigações, o delegado Rodolfo Daltro representou pela prisão preventiva de Jair, enviou o pedido de prisão ao Poder Judiciário, que acabou sendo aceito. O suspeito foi preso enquanto chegada em uma quitinete, onde reside.

Confraternização no dia das mães

O crime ocorreu no último dia 14 de maio, no Dia das Mães, na rua Mestre Estanislau Pannatier, Jardim Monumento, região sul de Campo Grande. Segundo as investigações, José estava na residência em confraternização, quando em determinado momento, ele e o jovem começaram a discutir. Uma testemunha relatou a polícia, que o jovem apanhou do padrasto, por isso saiu da residência e depois retornou armado. Na sequência, atirou contra José três vezes.

A vítima chegou a ser encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos próprios familiares, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Extensa fica criminal

O jovem preso pela Polícia Civil, tem uma extensa ficha criminal. O rapaz tem passagens por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Em fevereiro de 2022, o jovem e um comparsa, Gabriel Antônio Arcanjo Barbosa, o “Panela”, de 22 anos, mataram Marcelo Aparecido Crispim, 38, com seis tiros, no Jardim Colibri, após discussão.

O jovem preso pela Polícia Civil está entregue a justiça.

