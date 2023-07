Policiais encontram avião equipado para o tráfico escondido em propriedade rural

Agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), apreenderam na tarde de ontem (5), uma aeronave utilizava para o tráfico de drogas pela região de fronteira entre Brasil e Bolívia. O avião foi encontrado escondido numa propriedade rural de Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande, equipado com componentes característicos ao narcotráfico.

Segundo informações da Polícia Civil, apontou que a aeronave possuía uma ordem judicial, decretado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Corumbá. A decisão judicial ocorreu em 2021, após a Operação da Polícia Federal que apresentou que os criminosos usava a aeronave para o tráfico internacional de entorpecentes na fronteira do pantanal sul-mato-grossense. A aeronave mesmo com restrição judicial, continuava em busca por não ter sido encontrada para apreensão durante a operação desencadeada em novembro de 2021.

Na tarde de ontem, o avião foi encontrado escondido em uma fazenda pela Operação Hórus, realizada permanentemente com intuito de combater o crime organizado.

Ainda conforme a Polícia Civil., a pista de pouso e decolagens encontrada na fazenda, não é homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O avião encontrado estava equipado com componentes empregados no transporte de cargas ilícitas para lançamento em pleno voo do tipo arremesso. O aeroplano foi levado para o hangar do Dracco em Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.