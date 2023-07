Fundação de Turismo apoiou vinda de Zico ao MS com R$ 30 mil

Com a finalidade de ações de mídia e marketing ao evento “Zico em Campo Grande”, realizado em 20 de junho, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul liberou R$ 30 mil. De acordo com o Diário Oficial do Estado, o contrato foi feito junto à M & A – Esportes e Eventos. Assinaram o contrato, em 16 de junho, Bruno Wendling, por parte da Fundação, e Alysson de Andrade Rodrigues. O evento – com direito à vendas de ingressos para cadeiras e mesas – foi realizado no Gran Murano, no Carandá Bosque.

O ídolo do Flamengo e da seleção brasileira promoveu palestra e falou sobre sua experiência no futebol.

[Luciano Shakihama– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.