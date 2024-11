Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha e fecha entreposto do tráfico

Na noite de ontem (11), a Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar apreendeu 557 quilos de maconha em uma residência, localizada no Bairro Jardim Ivone, região Norte de Ponta Porã.

Após denúncia anônima no qual falava que o local servia como ponto de comercialização dos entorpecentes, os policiais foram até o endereço e, ao chegarem, se depararam com uma casa, sem muros e com uma janela entreaberta, por onde os agentes enxergaram uma grande quantidade de maconha.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Até o momento ninguém foi detido, pois durante a Operação não havia ninguém na residência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram