Veículo carregado com mais de 230 quilos de maconha é apreendido pelo DOF em Sidrolândia

Na manhã da última quarta-feira(16), um veículo GM Corsa Sedan carregado com 233,6 quilos de maconha pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Sidrolândia.

Os militares do DOF realizavam um patrulhamento pela rodovia MS-162, área rural do município de Sidrolândia, quando deram a ordem de parada ao condutor que desobedeceu e acelerou o veículo. Após alguns quilômetros, os policiais localizaram o Corsa abandonado às margens da via.

Durante as buscas na mata e imediações, o homem foi localizado escondido na vegetação. Ele resistiu à prisão até ser detido e imobilizado. Questionado sobre a droga, disse que pegou o veículo na MS-164; que foi contatado para entregá-lo na entrada de Campo Grande (MS). Disse, ainda, que recebia informações sobre o policiamento na rodovia, através de seu aparelho de telefone celular.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Sidrolândia. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 495,3 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Fronteira RFB, do Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: OficialDOF

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.